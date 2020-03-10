Найден способ защитить организм сразу от всех болезней
Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля смогли обнаружить белок, который максимально повышал эффективность иммунной системы. Таким свойством обладает белок AGO4. Это удалось установить в ходе эксперимента с мышами, которым давали AGO4 и другие белки: AGO1, AGO2 и AGO3.
Оказалось, что мыши, употреблявшие AGO4, имели максимально высокую сопротивляемость к вирусам. Сейчас ученые продолжают исследование этого белка, чтобы создать на его основе универсальное вещество, способное увеличить устойчивость организма к болезням.
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