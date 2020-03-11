Генная терапия вылечила сердечную недостаточность у мыши с синдромом Барта

Пока что не существует лечения. Однако новое исследование в Бостонской детской больнице предполагает, что генная терапия может предотвратить или обратить вспять сердечную дисфункцию. Исследования были проведены на мышах, у которых смоделировали синдром Барта.Уилльям Пу, доктор медицинских наук и его коллеги из Бостонской детской больницы, использовал генную терапию для замены TAZ. Новорожденным мышам с синдромам вводился искусственный вирус подкожно, взрослым особям внутривенно.Мыши, получившие генную терапию, доживали до зрелого возраста. Она предотвращала сердечную дисфункцию и образование рубцов у новорожденных мышей и обращала вспять имеющуюся у старых.Дальнейшие тесты показали, что генная терапия TAZ обеспечивает длительное лечение кардиомиоцитов и клеток скелетных мышц животных, но только тогда, когда по меньшей мере 70% клеток сердечной мышцы поглощают ген.Именно эту проблему предстоит решить ученым, чтобы применить терапию для людей, поскольку увеличенная доза может привести к иммунному ответу.