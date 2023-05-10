Изменившаяся текстура стула может указывать на рак кишечника

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туалетная бумага

Более жидкий стул может объясняться развитием в кишечнике злокачественной опухоли.

Состояние стула определяются здоровьем пищеварительной системы, а также общим состоянием здоровья. В свою очередь изменившаяся текстура стула может указывать на разные проблемы с организмом, включая рак – об этом изданию The Sun рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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По словам медиков, если структура стула становится более жидкой, это может быть признаком  пищевой непереносимости  или повышенного беспокойства у человека – обычно при этом стул восстановляет свою привычную форму спустя один-два дня.

Более жидкий стул также может быть признаком вирусной инфекции – в этом случае диарея длится несколько дней.

Кроме того, стул моет стать более жидким из-за обилия магния в рационе или приема лекарств.

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«Небольшие изменения в работе организма обычно не вызывают беспокойства, но более резкие и стойкие изменения в дефекации являются тревожным сигналом – это может говорить о развитии рака  кишечника, поэтому при их появлении нужно обязательно обращаться к врачу», - заявили представители NHS.

Также врачи перечислили другие тревожные симптомы рака кишечника.
  • Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.
  • Боль или уплотнение в животе.
  • Экстремальная усталость.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника.
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