Изменившаяся текстура стула может указывать на рак кишечника

«Небольшие изменения в работе организма обычно не вызывают беспокойства, но более резкие и стойкие изменения в дефекации являются тревожным сигналом – это может говорить о развитии рака кишечника, поэтому при их появлении нужно обязательно обращаться к врачу», - заявили представители NHS.

Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.

Боль или уплотнение в животе.

Экстремальная усталость.

Необъяснимая потеря веса.

Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника.

Состояние стула определяются здоровьем пищеварительной системы, а также общим состоянием здоровья. В свою очередь изменившаяся текстура стула может указывать на разные проблемы с организмом, включая рак – об этом изданию The Sun рассказали специалисты NHS, Национальной службы здравоохранения Великобритании.По словам медиков, если структура стула становится более жидкой, это может быть признаком пищевой непереносимости или повышенного беспокойства у человека – обычно при этом стул восстановляет свою привычную форму спустя один-два дня.Более жидкий стул также может быть признаком вирусной инфекции – в этом случае диарея длится несколько дней.Кроме того, стул моет стать более жидким из-за обилия магния в рационе или приема лекарств.Также врачи перечислили другие тревожные симптомы рака кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаки рака печени могут проявляться во время еды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.