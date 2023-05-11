Врач Андреева: если у вас аллергия, лучше отказаться от "молочки" и принимать пробиотики
Сезон весенней аллергии (сенной лихорадки) в самом разгаре, поэтому врач поделилась диетическими изменениями, которые могут быть полезными.
«Примерно 70 процентов иммунной системы находится в кишечнике», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
В то время как клетки в пищеварительном тракте «играют чрезвычайно важную роль в способности эффективно поглощать питательные вещества», клетки также помогают блокировать аллергены.
Всем страдающим сенной лихорадкой важно употреблять «ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи или кефир», чтобы поддерживать работу желудочно-кишечного тракта в хорошем состоянии.
Обзор и метаанализ роли добавок с живыми бактериями в лечении сенной лихорадки пришли к выводу, что у тех, кто принимал добавки с живыми бактериями, симптомы сенной лихорадки значительно уменьшились.
Симптомы сенной лихорадки могут включать:
- Частое чихание
- Насморк или заложенный нос
- Зуд, покраснение или слезотечение глаз
- Зуд в горле, рту, носу и ушах
- Кашель
- Потеря обоняния
- Лицевая боль
- Головные боли
- Ушная боль
- Усталость и усталость.
«Недавнее исследование показало, что безмолочная диета была связана со значительным уменьшением насморка у взрослых, страдающих постоянным выделением слизи из носа. Попробуйте исключить молочные продукты из рациона на две-три недели, чтобы посмотреть, облегчит ли это симптомы сенной лихорадки».
Хотя людям рекомендуется исключить из рациона молочные продукты, им также следует включить в свой рацион больше противовоспалительных продуктов.
К противовоспалительным продуктам также относятся грецкие орехи и семена льна, а также такие специи, как имбирь, перец чили и перец.
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