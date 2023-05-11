Врач Андреева: если у вас аллергия, лучше отказаться от "молочки" и принимать пробиотики

«Примерно 70 процентов иммунной системы находится в кишечнике», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Частое чихание

Насморк или заложенный нос

Зуд, покраснение или слезотечение глаз

Зуд в горле, рту, носу и ушах

Кашель

Потеря обоняния

Лицевая боль

Головные боли

Ушная боль

Усталость и усталость.

«Недавнее исследование показало, что безмолочная диета была связана со значительным уменьшением насморка у взрослых, страдающих постоянным выделением слизи из носа. Попробуйте исключить молочные продукты из рациона на две-три недели, чтобы посмотреть, облегчит ли это симптомы сенной лихорадки».

В то время как клетки в пищеварительном тракте, клетки также помогают блокировать аллергены.Всем страдающим сенной лихорадкой важно употреблять, чтобы поддерживать работу желудочно-кишечного тракта в хорошем состоянии.Обзор и метаанализ роли добавок с живыми бактериями в лечении сенной лихорадки пришли к выводу, что у тех, кто принимал добавки с живыми бактериями, симптомы сенной лихорадки значительно уменьшились.Андреева предложила отказаться от молочных продуктов, чтобы улучшить реакцию организма на пыльцу.Хотя людям рекомендуется исключить из рациона молочные продукты, им также следует включить в свой рацион больше противовоспалительных продуктов.К противовоспалительным продуктам также относятсяРанее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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