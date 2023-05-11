Врач Андреева: если у вас аллергия, лучше отказаться от "молочки" и принимать пробиотики

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Врач Андреева: если у вас аллергия, лучше отказаться от "молочки" и принимать пробиотики


Сезон весенней аллергии (сенной лихорадки) в самом разгаре, поэтому врач поделилась диетическими изменениями, которые могут быть полезными.


«Примерно 70 процентов иммунной системы находится в кишечнике», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

В то время как клетки в пищеварительном тракте «играют чрезвычайно важную роль в способности эффективно поглощать питательные вещества», клетки также помогают блокировать аллергены.

Всем страдающим сенной лихорадкой важно употреблять «ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи или кефир», чтобы поддерживать работу желудочно-кишечного тракта в хорошем состоянии.

Обзор и метаанализ роли добавок с живыми бактериями в лечении сенной лихорадки пришли к выводу, что у тех, кто принимал добавки с живыми бактериями, симптомы сенной лихорадки значительно уменьшились.


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Симптомы сенной лихорадки могут включать:
  • Частое чихание
  • Насморк или заложенный нос
  • Зуд, покраснение или слезотечение глаз
  • Зуд в горле, рту, носу и ушах
  • Кашель
  • Потеря обоняния
  • Лицевая боль
  • Головные боли
  • Ушная боль
  • Усталость и усталость.
Андреева предложила отказаться от молочных продуктов, чтобы улучшить реакцию организма на пыльцу.

«Недавнее исследование показало, что безмолочная диета была связана со значительным уменьшением насморка у взрослых, страдающих постоянным выделением слизи из носа. Попробуйте исключить молочные продукты из рациона на две-три недели, чтобы посмотреть, облегчит ли это симптомы сенной лихорадки».


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Хотя людям рекомендуется исключить из рациона молочные продукты, им также следует включить в свой рацион больше противовоспалительных продуктов.

К противовоспалительным продуктам также относятся грецкие орехи и семена льна, а также такие специи, как имбирь, перец чили и перец.


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