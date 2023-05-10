Кардиологи назвали признаки сердечного приступа у женщин и мужчин
Распространенные симптомы сердечного приступа – боль или дискомфорт в груди – возникают при инфаркте не всегда.
Сердечный приступ может сопровождаться различными симптомами, способными проявляться внезапно или, наоборот, постепенно в течение нескольких часов, дней или даже недель. Об этом напомнили специалисты Американского колледжа кардиологов (ACC) и Американской кардиологической ассоциации (AHA).
По словам кардиологов, хотя боль или дискомфорт в грудной клетке являются наиболее частыми симптомами сердечного приступа, они возникают далеко не во всех его случаях, особенно у женщин.
«Женщины могут чаще, чем мужчины, испытывать нетипичные симптомы сердечного приступа», - констатировали специалисты.
Симптомы сердечного приступа у женщин. Помимо типичной боли в груди женщины также часто испытывают боль или дискомфорт в челюсти, шее, верхней или нижней части спины, плече, руке, животе.
Другие распространенные симптомы сердечного приступа у женщин включают следующие явления:
- одышка
- тошнота, рвота
- головокружение, предобморочное состояние, обмороки
- холодный пот
- усталость, общая слабость
- необычно быстрый или слишком медленный сердечный ритм
- учащенное сердцебиение, трепетание или стук сердца
- тревога, страх.
Симптомы сердечного приступа у мужчин. Сердечный приступ у мужчин обычно вызывает появление боли или дискомфорта в груди, которые могут ощущаться как тяжесть, сдавливание, распирание или жжение. Обычно неприятное состояние длится дольше нескольких минут, может проходить, но затем возвращается снова. Также может возникнуть одышка.
Менее распространенные симптомы инфаркта у мужчин включают следующие состояния:
- усталость
- тошнота, рвота
- аритмия
- головокружение, дурнота или обморок
- холодный пот.
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