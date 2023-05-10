Кардиологи назвали признаки сердечного приступа у женщин и мужчин

«Женщины могут чаще, чем мужчины, испытывать нетипичные симптомы сердечного приступа», - констатировали специалисты.

одышка

тошнота, рвота

головокружение, предобморочное состояние, обмороки

холодный пот

усталость, общая слабость

необычно быстрый или слишком медленный сердечный ритм

учащенное сердцебиение, трепетание или стук сердца

тревога, страх.

усталость

тошнота, рвота

аритмия

головокружение, дурнота или обморок

холодный пот.

Сердечный приступ может сопровождаться различными симптомами, способными проявляться внезапно или, наоборот, постепенно в течение нескольких часов, дней или даже недель. Об этом напомнили специалисты Американского колледжа кардиологов (ACC) и Американской кардиологической ассоциации (AHA).По словам кардиологов, хотя боль или дискомфорт в грудной клетке являются наиболее частыми симптомами сердечного приступа, они возникают далеко не во всех его случаях, особенно у женщин.Помимо типичной боли в груди женщины также часто испытывают боль или дискомфорт в челюсти, шее, верхней или нижней части спины, плече, руке, животе.Другие распространенные симптомы сердечного приступа у женщин включают следующие явления:Боль в плече во время сердечного приступа могут испытывать представители двух полов, но у женщин она все же встречается значительно чаще. Также у женщина чаще чем у мужчин при инфаркте возникают боли в шее и спине.Сердечный приступ у мужчин обычно вызывает появление боли или дискомфорта в груди, которые могут ощущаться как тяжесть, сдавливание, распирание или жжение. Обычно неприятное состояние длится дольше нескольких минут, может проходить, но затем возвращается снова. Также может возникнуть одышка.Менее распространенные симптомы инфаркта у мужчин включают следующие состояния:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы венерических заболеваний возникают в области головы.

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