Кардиологи назвали признаки сердечного приступа у женщин и мужчин

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боль в груди у мужчины

Распространенные симптомы сердечного приступа – боль или дискомфорт в груди – возникают при инфаркте не всегда.

Сердечный приступ может сопровождаться различными симптомами, способными проявляться внезапно или, наоборот, постепенно в течение нескольких часов, дней или даже недель. Об этом напомнили специалисты Американского колледжа кардиологов (ACC) и Американской кардиологической ассоциации (AHA).

По словам кардиологов, хотя боль или дискомфорт в грудной клетке являются наиболее частыми симптомами сердечного приступа, они возникают далеко не во всех его случаях, особенно у женщин.

«Женщины могут чаще, чем мужчины, испытывать нетипичные симптомы сердечного приступа», - констатировали специалисты.

Симптомы сердечного приступа у женщин. Помимо типичной боли в груди женщины также часто испытывают боль или дискомфорт в челюсти, шее, верхней или нижней части спины, плече, руке, животе.

Другие распространенные симптомы сердечного приступа у женщин включают следующие явления:
  • одышка
  • тошнота, рвота
  • головокружение, предобморочное состояние, обмороки
  • холодный пот
  • усталость, общая слабость
  • необычно быстрый или слишком медленный сердечный ритм
  • учащенное сердцебиение, трепетание или стук сердца
  • тревога, страх.
Боль в плече, спине и шее как признак инфаркта. Боль в плече во время сердечного приступа могут испытывать представители двух полов, но у женщин она все же встречается значительно чаще. Также у женщина чаще чем у мужчин при инфаркте возникают боли в шее и спине.

Сердечный приступ: нетипичные признаки у женщин, которые «иногда сбивают с толку»


Симптомы сердечного приступа у мужчин. Сердечный приступ у мужчин обычно вызывает появление боли или дискомфорта в груди, которые могут ощущаться как тяжесть, сдавливание, распирание или жжение. Обычно неприятное состояние длится дольше нескольких минут, может проходить, но затем возвращается снова. Также может возникнуть одышка.

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Менее распространенные симптомы инфаркта у мужчин включают следующие состояния:
  • усталость
  • тошнота, рвота
  • аритмия
  • головокружение, дурнота или обморок
  • холодный пот.
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