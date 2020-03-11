Ученые предложили новые линзы, которые помогут дальтоникам

Человеческий глаз уникален. Возможно, наше зрение не так прекрасно как у насекомых или хищных птиц, но, когда речь заходить об идентификации цветов, все довольно радужно.Однако для людей с дальтонизмом это не соответствует действительности. Некоторые части спектра им не доступны. Однако ученые разработали новый тип контактных линз, которые могут восстановить часть потерянного диапазона.Конечно, на рынке уже существуют специальные очки, которые помогают заполнять цветовые пробелы. Однако данный прототип, разработанный Шэрон Карепов и Талом Элленбогеном из Тель-Авивского университета в Израиле, является революционным продуктом, поскольку воплотить тот же функционал удалось в линзе.Новые контактные линзы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать конкретным потребностям человека. Кроме того, они предлагают множество новых возможностей для рынка терапии дальтонизма.