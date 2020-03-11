В развитии рака груди виновен гормон роста
Гормон роста может играть важную роль в развитии рака груди, как установили исследователи. Это важное открытие поспособствует более эффективному лечению болезни.
Ученые из Агентства исследований в области онкологии во Франции полагают, что инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) является вероятной причиной рака груди. Обнаружена связь между повышенным уровнем IGF-1 в крови и развитием опухолей молочных желез. Результаты исследования публикует журнал Annals of Oncology. Его авторы предположили, что воздействие на уровень IGF-1 через питание и образ жизни, либо посредством лекарств может быть эффективной стратегией предотвращения рака груди на ранних стадиях.
Полученные результаты обеспечивают мощные доказательства роли IGF-сигнальных путей в развитии рака груди. Ранее ученые доказали, что IGF-1 способен провоцировать рост раковых клеток. На следующем этапе эксперты надеются получить более полное понимание того, какие изменения в образе жизни могут влиять на концентрацию гормона роста и на вероятность возникновения коварной опухоли.
В целом, учёные установили, что риск рака груди увеличивается на 1,05% на каждые дополнительные 5 наномолей на литр крови генетически предсказанного IGF-1. Наука уже создала лекарства для воздействия на систему, кроме того, исследователи полагают, что можно модифицировать концентрацию гормона роста в крови через изменения в питании человека. Дальнейшие исследования покажут, как этого добиться. Следовательно, в распоряжении человечества окажутся мощные средства профилактики опухолей молочных желез. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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