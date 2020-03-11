Новый метод доставки лекарств помог пациентам с ВИЧ
Использование специальной технологии для доставки в организм лекарств привело к устойчивой выработке антител против ВИЧ. Проведена первая фаза клинического исследования.
Новый подход, позволяющий управлять организмом в деле выработки специфических антител против ВИЧ, привел к устойчивому росту их количества в течение более года среди участников эксперимента в США. Он осуществлялся исследователями из National Institutes of Health. Они доставляли лекарства с помощью безвредных вирусов, попадающих прямо в клетки. Это побуждало организм срочно начать производство антител на продолжительный период времени. Ученые полагают, что дальнейшее развитие этой стратегии может использоваться при лечении целого ряда инфекционных заболеваний.
Подход, при котором специально созданные моноклональные антитела присоединяются к единичным целям, может предотвращать инфекции, наряду с традиционным использованием лечебных антител. Назначение белков людям требует периодического инфицирования или вливаний для сохранения их защитного либо терапевтического уровня. Это сложная задача, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Доставка генов антител с помощью вируса как переносчика может считаться неплохой альтернативой.
Моноклональные антитела, по мнению авторов исследования, обладают огромным потенциалом в деле лечения и предотвращения инфекционных болезней. Новая платформа доставки вроде вирусов ускоряет производство этих антител. На следующих стадиях исследования их авторы выяснят безопасность и переносимость нового средства доставки лекарств, пишет EPR. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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