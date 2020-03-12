Пострашнее коронавируса: эпидемии вирусов, которые убили миллионы людей





В последние недели новости о коронавирусе поражают мир. Закрываются границы, создаётся вакцина, число заболевших с каждым днём всё выше, отменяются массовые мероприятия. ВОЗ объявило вспышку коронавируса пандемией. Но в предыдущие 100 лет бывали ситуации с распространением вирусов и пострашнее.





Подробнее об эпидемиях, убивших миллионы людей, расскажет MedikForum.ru.





Лихорадка Эбола





Одной из самых ужасных по количеству жертв последнее десятилетие была признана лихорадка Эбола. Вспышка началась в Западной Африке в 2014 году. Смертность составляла до 90% - погибли, по официальным данным, более 13 тысяч человек. Больше всего погибших было в Либерии, Гвинее, Сьерре-Леоне.





Среди признаков опасного вируса являются высокая температура, выраженная интоксикация - боли в животе, рвота, диарея, наружные и внутренние кровотечения. Только спустя два года ситуация с эпидемией, убившей десятки тысяч людей, в некоторых странах стала налаживаться. Хотя ещё в 2019 году в Конго эпидемия продолжала буйствовать. Многие перестали говорить об Эболе, поэтому всем кажется, будто эпидемия давно канула в Лету. Только в ноябре прошлого года одобрили вакцину против вируса.





Атипичная пневмония





Инфекция поражает легкие, что вызывалось атипичными возбудителями - легионеллами, микоплазмами, хламидиями, вирусами. В 2003 году болезнь стала распространяться в Юго-Восточной Азии, затем эпидемия атипичной пневмонии проникла в 30 стран. Погибли 900 человек. По официальным данным, источником распространения инфекции стали летучие мыши.





Птичий грипп





Спустя какое-то время, в том же 2003-м, по миру разлетелся птичий грипп, вызванный вирусом H5N1. Больные птицы стали причиной инфицирования людей, от человека к человеку случаи заражения были редки. Возможны осложнения, например, развитие вирусной пневмонии. 262 человека стали жертвами данной эпидемии.





Свиной грипп





Пандемия случилась в 2009-2010-х. В Мексике зафиксировали первый случай, потом инфекция распространилась в 200 странах. По данным ВОЗ, от свиного гриппа скончались 18,5 тысяч человек.





Испанский грипп





Или «испанка», которая получила своё распространение в конце Первой мировой войны в 1918-1919 годах. Тогда от эпидемии погибли более 50 миллионов человек. До этого страшнейшей эпидемией была холера, когда жертвами стали 20 млн. Испанка разлетелась по миру мгновенно, в первые сутки могли умереть заразившиеся от озноба, кровавого кашля. Тогда вирус исчез также мгновенно, как появился. Только в 21 веке стало известно, что инфекция вызывала неконтролируемую реакцию иммунной системы, при которой организм вырабатывает слишком много цитокинов (белковых молекул) для борьбы с инфекцией.