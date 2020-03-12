Пандемия коронавируса продлится 6 месяцев
Известный американский эксперт предсказал, что пандемия коронавируса продлится на планете 6 месяцев. При этом медицинские маски и перчатки не защитят человека от заражения.
Американский эксперт в области инфекционных болезней, предсказавший распространение коронавируса по планете, высказал мнение и о сроках проблемы. Майкл Остерхолм (Michael Osterholm) в радиоинтервью предположил, что пандемия продлится 6 месяцев. При этом все распространяемые врачами и специалистами советы о том, как правильно прикасаться руками к лицу, и как часто мыть руки, хотя и имеют значение, но не слишком серьезное. По его словам, имеется недостаточно информации в подтверждение того, что вирус преимущественно распространяется таким путем.
По мнению эксперта, вдыхание частиц вируса в лёгкие с воздухом - основная причина заражения. Поэтому специальные медицинские респираторы являются наиболее эффективным средством защиты от вируса, если сравнивать их с обычными медицинскими масками. Впрочем, сегодня во многих странах приобрести респираторы стало затруднительно. Эксперт назвал плохой идеей ставить океанские круизы с пассажирами на карантин, поскольку их обитатели дышат одним воздухом, проходящим через вентиляционную систему, а значит, все постепенно заражаются.
Наконец, эксперт, часто называющий себя медицинским детективом, подчеркнул, что не считает COVID-19 разновидностью биологического оружия, как предположили сторонники теории заговоров. По его мнению, необходимо просто переждать пандемию, и она уйдет в прошлое, как это уже было с другими эпидемиями вроде атипичной пневмонии. При этом надежд на скорое появление вакцины мало, она может возникнуть лишь через год, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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