Смогут ли медицинские маски защитить россиян от коронавируса?

"Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, - пояснил «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. - Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним".

Не все маски одинаково полезны

Респираторы

«Отдельные микроскопические частицы вируса в любом случае будут проникать через материал респиратора, их не способно задержать даже изделие с самой высокой степенью защиты».