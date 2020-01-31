Смогут ли медицинские маски защитить россиян от коронавируса?
В России случаев коронавируса не зарегистрировано, но россияне стали повально покупать защитные медицинские маски. Если опасная вирусная инфекция будет завезена, спасут ли они от заражения? Отвечают эксперты.
По мнение ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) ношение масок «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Здесь стоит сказать о степени защиты.
"Маска не способна задержать каждую микроскопическую частицу вируса, - пояснил «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. - Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее от больного в организм не зараженного человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним".
Не все маски одинаково полезныВ аптеках люди покупают простые одноразовые маски, но у них есть существенный недостаток - плохое прилегание к лицу. Именно через эти щели проникают вирусы и бактерии. Медицинский персонал носит защитные средства другого типа - состоят из 4 слоев фильтрующий материалов.
РеспираторыНа фотография из Китая видные уже не маски, а респираторы. Их существует несколько видов, даже простые дают защиту на 30 процентов выше масок. Но и они не панацея.
«Отдельные микроскопические частицы вируса в любом случае будут проникать через материал респиратора, их не способно задержать даже изделие с самой высокой степенью защиты».
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