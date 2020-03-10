ВОЗ готова объявить о пандемии коронавируса

За все время распространения коронавируса от инфекции умерли 3828 человек, излечиться удалось 62 тысячам инфицированных. Примечательно, что в ВОЗ не уточняют точное количество стран, которые должны быть охвачены коронавирусом, чтобы организация признала глобальную пандемию этой болезни. Существует лишь размытое понятие, которое утверждает, что "пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах".Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что пандемия коронавируса будет первой в истории человечества, которую можно будет "контролировать". Он утверждает, что об этом свидетельствует пример Китая, который смог переломить эпидемию недуга в стране, путем введения жесточайших эпидемиологических мер. Глава ВОЗ также похвалил Россию за предпринятые меры по нераспространению коронавируса.