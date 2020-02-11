Какие маски реально помогут от коронавируса

"Считается, что с помощью хирургических масок врачи защищают себя от кашля пациентов, - говорит доктор Мохаммед. - Но в реальности, как раз наоборот! Эти маски защищают пациентов от кашля, насморка и любых частиц, вылетающих изо рта медиков, как во время осмотров, так и при операциях. А носят их врачи, но не больные. Ведь иммунитет больных ослаблен, и внешне здоровые медики могут передать им вирусы, которые для них самих не представляют опасности. Вот для чего нужны медицинские маски - для защиты открытых ран пациентов от дыхания медиков! По той же причине врачи тщательно моют руки. Совершенно бессмысленно с помощью этих масок защищаться от вирусов здоровым людям".

Спрос на промышленные респираторы, предназначенные для защиты от аэрозольных частиц каких-нибудь красок и других химикатов, достиг исторического максимума. Сегодня эти респираторы - абсолютный бестселлер в интернете.Эксперты Public Health England напоминают: респираторы не сертифицировали для защиты от вирусов, нет доказательств их эффективности в этом вопросе. Не стоит горячо уповать и на медицинские маски, за отсутствие которых на лице в публичных местах в Китае сегодня можно угодить в полицию. Доктор Манал Мохаммед, эксперт в области микробиологии из Университета Вестминстера, считает, что люди ошибочно понимают механизм их работы.Плотные респираторные маски дают больше защиты. Они делятся по классу FFP (фильтрующих частиц) на три уровня. Так, FFP3 обеспечивает фильтрацию до 99% всех частиц, включая вирусы и коронавирусы. Правда, дышать через респираторы сложнее, чем через обычные маски, пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ