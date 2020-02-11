Какие маски реально помогут от коронавируса
В российских аптеках цены на медицинские маски выросли в 15 раз, а в Китае их просто порой невозможно достать. Эксперты из Великобритании рассказали, какими масками можно защитить себя от заражения.
Спрос на промышленные респираторы, предназначенные для защиты от аэрозольных частиц каких-нибудь красок и других химикатов, достиг исторического максимума. Сегодня эти респираторы - абсолютный бестселлер в интернете.Эксперты Public Health England напоминают: респираторы не сертифицировали для защиты от вирусов, нет доказательств их эффективности в этом вопросе. Не стоит горячо уповать и на медицинские маски, за отсутствие которых на лице в публичных местах в Китае сегодня можно угодить в полицию. Доктор Манал Мохаммед, эксперт в области микробиологии из Университета Вестминстера, считает, что люди ошибочно понимают механизм их работы.
"Считается, что с помощью хирургических масок врачи защищают себя от кашля пациентов, - говорит доктор Мохаммед. - Но в реальности, как раз наоборот! Эти маски защищают пациентов от кашля, насморка и любых частиц, вылетающих изо рта медиков, как во время осмотров, так и при операциях. А носят их врачи, но не больные. Ведь иммунитет больных ослаблен, и внешне здоровые медики могут передать им вирусы, которые для них самих не представляют опасности. Вот для чего нужны медицинские маски - для защиты открытых ран пациентов от дыхания медиков! По той же причине врачи тщательно моют руки. Совершенно бессмысленно с помощью этих масок защищаться от вирусов здоровым людям".
Плотные респираторные маски дают больше защиты. Они делятся по классу FFP (фильтрующих частиц) на три уровня. Так, FFP3 обеспечивает фильтрацию до 99% всех частиц, включая вирусы и коронавирусы. Правда, дышать через респираторы сложнее, чем через обычные маски, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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