Ученые нашли революционный метод лечения позвоночной грыжи

«Это действительно революционный подход к лечению людей с грыжами», - рассказывает профессор Лоуренс Бонассар, глава команды ученых. «Теперь у нас есть новый способ, который позволит не только предотвратить ухудшение состояния, но и восстановить функционал диска».

Специалисты из Корнеллского университета предложили новый двухэтапный метод восстановления после грыжи. Для этого используется гиалуроновая кислота в виде геля, которой повторно накачивается межпозвоночный диск, а с помощью коллагенового геля герметизируется отверстие, образовавшееся во время изначального разрыва.Повреждение оболочки диска приводит к вытеканию желеобразного материала, что вызывает воспаление и боль. На данный момент кроме консервативного лечения можно выполнить сшивание разрыва без заполнения диска или наполнить его, но не предотвратить дальнейшую утечку. Новый подход решает проблемы обоих способов.