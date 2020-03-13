Ученые разработали новую технологию по выращиванию кровеносных сосудов

«Существует так много хронических и неизлечимых заболеваний, и многие люди не могут участвовать в трансплантации органов», - рассказывает Даниэль, который также является кардиологом, специализирующимся на сердечной недостаточности и трансплантации.

Команда исследователей с Медицинского факультета Университета Миннесоты недавно доказала возможность выращивать человеческие кровеносные сосуды в свиньях. Этот новый подход может предоставить неограниченное количество человеческих сосудов для трансплантации. Поскольку они были сделаны из клеток кожи, полученных от пациента, реципиент с меньшей вероятностью может столкнуться с отторжением сосуда организмом, потенциально, это может быть шагом к отказу от иммуносупрессоров.Доктор Даниэль Гарри и доктор Мэри Гарри, профессора Медицинского факультета Университета Миннесоты, совместно руководили исследовательской группой и опубликовали свои выводы в области биотехнологии.Из-за сходства между физиологией человека и свиньи ученые изучали этих животных, чтобы найти способы лечения для людей.