Эксперты предрекли рост цен на лекарства

таблетки

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.

Минздрав уточнил, что в первую очередь могут подскочить цены на лекарства, не относящиеся к жизненно-важным, поскольку цены на них государство не ограничивает.

По последним данным, в результате роста валютных котировок повысились розничные цены на зарубежную медтехнику и ортопедию. Некоторые российские представительства международных брендов в начале марта временно прекратили отгрузки по причине смены ценовой политики.

Кроме того, причиной повышения цен может стать карантин в связи с covid-19 и возможные перебои с поставками сырья. Российские производители сейчас озабочены поисками новых источников сырья – это также может повлиять на стоимость лекарственных препаратов не в лучшую сторону.
Теги : лекарства, цены на препараты, цены на лекарства, повышение цен, коронавирус, Минздрав России
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Эксперты предрекли рост цен на лекарства


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