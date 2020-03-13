Эксперты предрекли рост цен на лекарства

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.Минздрав уточнил, что в первую очередь могут подскочить цены на лекарства, не относящиеся к жизненно-важным, поскольку цены на них государство не ограничивает.По последним данным, в результате роста валютных котировок повысились розничные цены на зарубежную медтехнику и ортопедию. Некоторые российские представительства международных брендов в начале марта временно прекратили отгрузки по причине смены ценовой политики.Российские производители сейчас озабочены поисками новых источников сырья – это также может повлиять на стоимость лекарственных препаратов не в лучшую сторону.