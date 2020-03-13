Эксперты предрекли рост цен на лекарства
Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.
Минздрав уточнил, что в первую очередь могут подскочить цены на лекарства, не относящиеся к жизненно-важным, поскольку цены на них государство не ограничивает.
По последним данным, в результате роста валютных котировок повысились розничные цены на зарубежную медтехнику и ортопедию. Некоторые российские представительства международных брендов в начале марта временно прекратили отгрузки по причине смены ценовой политики.
Кроме того, причиной повышения цен может стать карантин в связи с covid-19 и возможные перебои с поставками сырья. Российские производители сейчас озабочены поисками новых источников сырья – это также может повлиять на стоимость лекарственных препаратов не в лучшую сторону.
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