Благотворительный фонд Константина Хабенского организует в Нижнем Новгороде нейроонкологический семинар
16-17 марта 2020 года на базе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) пройдет нейроонкологический семинар для медицинских специалистов нижегородского региона. Мероприятие организует Благотворительный фонд Константина Хабенского. Семинар приурочен к столетию университета.
В рамках семинара ведущие эксперты в сфере диагностики и лечения опухолей центральной нервной системы у детей не только прочитают 11 лекций, но и проведут для юных пациентов бесплатные консультации.
В ходе лектория эксперты затронут темы как диагностики опухолей мозга у ребят, так и их лечения и реабилитации: от первых симптомов – до жизни семьи после завершения лечебного курса для малыша.
Лекционный материал коснется и состояния самих врачей: организаторы мероприятия считают, что лекция «Профилактика эмоционального выгорания у медицинских работников» – это актуальная тема для специалистов самых разных направлений.
Ожидается, что участниками и слушателями станут:
- гастроэнтерологи,
- неврологи,
- нейрохирурги,
- онкологи,
- отоларингологи,
- офтальмологи,
- педиатры,
- психологи,
- пульмонологи,
- радиологи,
- радиотерапевты,
- реабилитологи,
- реаниматологи,
- рентгенологи,
- эндокринологи,
- эпилептологи,
– Не замеченные вовремя симптомы, невнимательность врача или родителей могут стоить ребенку жизни. К сожалению, мы знаем о таких случаях. Именно поэтому важно, чтобы каждый детский врач имел представление о том, как опухоль мозга может проявляться, куда направлять ребенка в случае подозрений и из чего состоит современное лечение опухоли мозга.
Мы приглашаем на семинар всех медицинских специалистов Нижегородской области, задействованных в лечении детей с таким диагнозом, а также всех, кто хочет расширить свои знания и пообщаться с экспертами нашего фонда,
Мы приглашаем на семинар всех медицинских специалистов Нижегородской области, задействованных в лечении детей с таким диагнозом, а также всех, кто хочет расширить свои знания и пообщаться с экспертами нашего фонда,
– говорит Алена Щавлева, руководитель программы фонда «Знать и не бояться».
Следует отметить, что опухоли головного мозга – это порядка 96% всех опухолей центральной нервной системы у детей. После лейкозов они вторые по частоте детских онкозаболеваний. Ежегодно в России около 1200 детей сталкиваются с таким диагнозом.
Участие в семинаре бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по адресу в сети Интернет:
https://bfkh.timepad.ru/event/1106451/.
Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в Нижнем Новгороде прошла Межрегиональная онкологическая конференция.
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