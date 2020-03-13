Благотворительный фонд Константина Хабенского организует в Нижнем Новгороде нейроонкологический семинар

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– Не замеченные вовремя симптомы, невнимательность врача или родителей могут стоить ребенку жизни. К сожалению, мы знаем о таких случаях. Именно поэтому важно, чтобы каждый детский врач имел представление о том, как опухоль мозга может проявляться, куда направлять ребенка в случае подозрений и из чего состоит современное лечение опухоли мозга.

Мы приглашаем на семинар всех медицинских специалистов Нижегородской области, задействованных в лечении детей с таким диагнозом, а также всех, кто хочет расширить свои знания и пообщаться с экспертами нашего фонда,