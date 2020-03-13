Благотворительный фонд Константина Хабенского организует в Нижнем Новгороде нейроонкологический семинар

дети онкология

16-17 марта 2020 года на базе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) пройдет нейроонкологический семинар для медицинских специалистов нижегородского региона. Мероприятие организует Благотворительный фонд Константина Хабенского. Семинар приурочен к столетию университета.

В рамках семинара ведущие эксперты в сфере диагностики и лечения опухолей центральной нервной системы у детей не только прочитают 11 лекций, но и проведут для юных пациентов бесплатные консультации.

В ходе лектория эксперты затронут темы как диагностики опухолей мозга у ребят, так и их лечения и реабилитации: от первых симптомов – до жизни семьи после завершения лечебного курса для малыша.

Лекционный материал коснется и состояния самих врачей: организаторы мероприятия считают, что лекция «Профилактика эмоционального выгорания у медицинских работников» – это актуальная тема для специалистов самых разных направлений.

Ожидается, что участниками и слушателями станут:
  • гастроэнтерологи,
  • неврологи,
  • нейрохирурги,
  • онкологи,
  • отоларингологи,
  • офтальмологи,
  • педиатры,
  • психологи,
  • пульмонологи,
  • радиологи,
  • радиотерапевты,
  • реабилитологи,
  • реаниматологи,
  • рентгенологи,
  • эндокринологи,
  • эпилептологи,
а также ординаторы и студенты Приволжского исследовательского медицинского университета.

– Не замеченные вовремя симптомы, невнимательность врача или родителей могут стоить ребенку жизни. К сожалению, мы знаем о таких случаях. Именно поэтому важно, чтобы каждый детский врач имел представление о том, как опухоль мозга может проявляться, куда направлять ребенка в случае подозрений и из чего состоит современное лечение опухоли мозга.
Мы приглашаем на семинар всех медицинских специалистов Нижегородской области, задействованных в лечении детей с таким диагнозом, а также всех, кто хочет расширить свои знания и пообщаться с экспертами нашего фонда,

– говорит Алена Щавлева, руководитель программы фонда «Знать и не бояться».

Следует отметить, что опухоли головного мозга – это порядка 96% всех опухолей центральной нервной системы у детей. После лейкозов они вторые по частоте детских онкозаболеваний. Ежегодно в России около 1200 детей сталкиваются с таким диагнозом.
Участие в семинаре бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по адресу в сети Интернет:
https://bfkh.timepad.ru/event/1106451/.

Напомним, ранее МедикФорум рассказывал, что в Нижнем Новгороде прошла Межрегиональная онкологическая конференция.
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Благотворительный фонд Константина Хабенского организует в Нижнем Новгороде нейроонкологический семинар