Миру угрожает пандемия бессонницы

По данным ВОЗ, почти 45% жителей Земли имеют проблемы со здоровым сном. Последние исследования показывают, что человеку для нормального функционирования не обойтись без сна. Он улучшает работу мозга, способствует повышению настроения, а также стимулирует стремление к обучению.Статистика показывает, что здоровый сон снижает риск попадания в дорожно-транспортные происшествия, а также несчастные случаи на производстве.Нарушения сна могут быть опасными для человека. Они приводят к угнетению иммунной системы человека и ослаблению иммунитета. Более того, ученые считают, что недостаток сна запускает в организме процесс "экспресс-старения", при котором клетки начинают стареть раньше, чем положено.