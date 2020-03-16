В Греции попытались вылечить коронавирус лекарством от Эболы

"Существует специальная процедура, по которой предусмотрены и для нашей страны ввоз и применение этого препарата. Подчеркну - экспериментального препарата. Препарата, который использовался для лечения тяжело больных пациентов в Китае, Америке и других странах", - сообщил Циодрас.

"Мы следуем действующим международным рекомендациям по применению таких лекарств, и даем и тройную противовирусную комбинацию, которая включает в себя специальное лекарство от ВИЧ, лекарство от малярии, которое, как было установлено, обладает противовирусным действием. И упомянутое лекарство, которое было использовано как минимум в трех случаях в нашей стране", - добавил профессор.