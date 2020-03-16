Тюменские врачи извлекли бабочку из уха 10-летней девочки

В Тюмени родители девочки привезли ее к оториноларингологам после того, как рабенок пожаловался на ощущение заложенности в ухе.Во время осмотра врачи обнаружили посторонний предмет, перекрывший наружный слуховой проход – этим предметом оказалась бабочка. Причем насекомое находилось в ухе ребенка довольно долго.Опасность кроется в том, что не всегда пациенты замечают присутствие постороннего предмета. Заставляет их насторожиться лишь появление неприятного запаха, боль и шум в ушах, проблемы со слухом.Врачи призывают ни в коем случае не пытаться достать инородный предмет самостоятельно. Неумелые действия могут лишь протолкнуть его глубже и тем самым повредить барабанную перепонку.