Тюменские врачи извлекли бабочку из уха 10-летней девочки

бабочка

В Тюмени родители девочки привезли ее к оториноларингологам после того, как рабенок пожаловался на ощущение заложенности в ухе.
Во время осмотра врачи обнаружили посторонний предмет, перекрывший наружный слуховой проход – этим предметом оказалась бабочка. Причем насекомое находилось в ухе ребенка довольно долго.

По словам врачей, в подобной ситуации важно вовремя извлечь инородное тело из слухового канала, иначе велик риск развития инфекции. Опасность кроется в том, что не всегда пациенты замечают присутствие постороннего предмета. Заставляет их насторожиться лишь появление неприятного запаха, боль и шум в ушах, проблемы со слухом.

Врачи призывают ни в коем случае не пытаться достать инородный предмет самостоятельно. Неумелые действия могут лишь протолкнуть его глубже и тем самым повредить барабанную перепонку.
Теги : бабочка, барабанная перепонка, слуховой канал, Тюмень, врачи, дети
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