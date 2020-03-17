Ученые предложили новый анализ крови для диагностики болезни Альцгеймера

После многолетних исследований ученым удалось значительно упростить идентификацию биомаркеров болезни Альцгеймера. Речь идет о накоплении тау-белка в мозге. К сожалению, без побочных эффектов текущая диагностика не обходится.Сейчас она является инвазивной, дорогой и связана с облучением. Предлагается извлечение спинномозговой жидкости или ПЭТ-сканирование головного мозга.Новое исследование, финансируемое Национальным институтом здоровья США, продемонстрировало, что определить патологию можно с помощью простого анализа крови. Соответственно, болезнь Альцгеймера будет определяться на ранних стадиях.Исследование было проведено в Калифорнийском университете в Сан-Франциско международной группой под руководством Адама Боксера, доктора медицинских наук.Команда набрала 362 человека в возрасте от 58 до 70 лет. Из них у 56 была болезнь Альцгеймера, у 190 – лобно-височная деменция, у 47 – легкое когнитивное нарушение, а 69 не имели нейродегенеративных состояний.Образцы крови проверяли на pTau181, белок, вызывающий формирование сгустков в мозге пациентов. Результаты анализа крови показали, что уровни pTau181 были в 3,5 раза выше у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, по сравнению со здоровыми участниками. У пациентов с легкими когнитивными нарушениями наблюдалось постепенное повышение уровня pTau181.Удивительно, но люди с лобно-височной деменцией имели уровни pTau181 в пределах нормы. Однако в крови был повышен другой белок тонкий полипептидный нейрофиламент (NfL).