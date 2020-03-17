МРТ не улучшает диагностику сердечной недостаточности
Исследование показало, что кардиологическая магнитно-резонансная томография далеко не всегда помогает лучше выявить сердечную недостаточность. Следовательно, врачам нужно опираться на другие методы диагностики.
Сердечно-сосудистая томография считается ключевой в деле диагностики пациентов с сердечной недостаточностью. С ее помощью подозрение на эту болезнь превращают в уже установленный диагноз. Новое исследование ученых из Университета Альберты в Канаде посеяло зерна сомнения по поводу эффективности стандартной практики. Результаты исследования с участием 500 пациентов с ишемической сердечной недостаточностью опубликовали в журнале Circulation.
Традиционно пациентов с подозрением на сердечную недостаточность проводят через эхокардиографию и МРТ, но в ходе этого исследования часть больных прошла через эхокардиографию и томографию, а оставшиеся обошлись без МРТ. У 500 пациентов, 344 из которых были мужчинами со средним возрастом в 59 лет, обе методики диагностики показали приблизительно одинаковый эффект. Следовательно, МРТ не делает диагностику сердечной недостаточности более эффективной, как заключили авторы исследования.
Они подчеркивают, что какие-то специфические разновидности сердечной недостаточности, возможно, лучше диагностировать с помощью МРТ, но в большинстве случаев пациенты не получают от этого никакой дополнительной пользы. Исследователи надеются, что полученные ими выводы помогут врачам более ответственно подходить к диагностике и избавят пациентов от некоторых ненужных процедур. Особенно, если учесть, что стоимость МРТ в некоторых медицинских центрах довольно внушительна, она не всегда покрывается страховкой. Исследователи добавляют, что в деле прогнозирования развития сердечной недостаточности и определения наилучших методов лечения МРТ играет важную роль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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