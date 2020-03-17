Ученые узнали, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Соответствующее исследование провели китайские ученые. Специалистам удалось установить, что люди со второй группой крови (группа А в системе АВ0) чаще остальных заражаются covid-19.Чтобы провести данное исследование, специалисты изучили анализы более двух тысяч пациентов в китайских городах Шэньчжэнь и Ухань – последний явился источником распространения вируса по планете. Более двухсот образцов ученые получили у тех зараженных, кто скончался от коронавируса.На основании полученных данных ученые сделали вывод, что обладатели данной группы крови наиболее уязвимы для коронавируса.Специалисты заявили, что продолжат работу в этом направлении с целью изучить, с чем связана подобная статистика.