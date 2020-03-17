Ученые узнали, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Соответствующее исследование провели китайские ученые. Специалистам удалось установить, что люди со второй группой крови (группа А в системе АВ0) чаще остальных заражаются covid-19.
Чтобы провести данное исследование, специалисты изучили анализы более двух тысяч пациентов в китайских городах Шэньчжэнь и Ухань – последний явился источником распространения вируса по планете. Более двухсот образцов ученые получили у тех зараженных, кто скончался от коронавируса.
Эксперты установили, что среди тех, кто заразился и тех, кто скончался, больше всего было людей со второй группой крови. На основании полученных данных ученые сделали вывод, что обладатели данной группы крови наиболее уязвимы для коронавируса.
Специалисты заявили, что продолжат работу в этом направлении с целью изучить, с чем связана подобная статистика.
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