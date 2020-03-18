Найдена ахиллесова пята рака
Ключом к эффективному лечению опухолей является поиск слабых мест в клетках рака, которых нет в обычных клетках. Это удалось сделать ученым из Японии.
Исследователи из Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science обнаружили, что здоровые и злокачественные клетки зависят от разных факторов выживания, когда процесс репликации их ДНК блокируется. Подавляющие фактор выживаемости раковых клеток лекарства сделают эти клетки выборочно более уязвимыми к замедлению процессов размножения. Копирование 3 млрд базовых пар человеческого генома (репликация ДНК) занимает 6-8 часов. В это время клетки могут сталкиваться с разными проблемами, отражающимися на процессе репликации.
ДНК состоят из длинных цепочек нуклеотидных основ, и препятствия вроде взаимодействующих компонентов, поврежденных основ, пересекающихся участков ДНК, сокращений нуклеотидных прекурсоров, блокады соединяющихся с ДНК белков, необычных вторичных структур шаблонных ДНК и столкновений с транскрипциями - все это нарушает процессы репликации. Для растущих клеток крайне важно преодолевать проблемы, чтобы весь их геном копировался аккуратно. Если клетки не справляются с этими задачами, геном может проходить через изменения, вызывающие появления раковых клеток.
Клетки выработали механизмы защиты от повреждений из-за нарушенных репликаций ДНК. Когда инструменты этих репликаций встречают препятствия, мешающие процессу, они активируют особые механизмы, останавливающие репликации и активирующие восстановление. Важнейшим их белком является Claspin. В раковых клетках за то отвечает белок Cdc7. Подавление его активности приводит к смерти злокачественных клеток, что показали опыты на животных, пишет Medical News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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