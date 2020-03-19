Женщины чаще сталкиваются с болью в груди при ишемии

«У женщин боль в груди усиливается, хотя у них меньше сужение просвета артерий, и, тем не менее у них очень отличные от нормы результаты стресс-теста», - говорит Хармони Рейнольдс, доктор медицинских наук, директор Центра сердечно-сосудистых заболеваний у женщин им. Сары Росс, ведущий автор исследования.

Женщины с ишемической болезнью сердца, на фоне которой ухудшается кровоток и поступление кислорода к сердечной мышце, страдают от более сильной боли в груде по сравнению с мужчинами. Однако вероятность сужения просвета аретрий у них ниже. Такие данные были получены в рамках нового исследования, представленного на ежегодной сессии Американского колледжа кардиологов.Исследование, которое включало подгруппу женщин и мужчин из исследования ISCHEMIA, является первым, рассматривающим особенности половой принадлежности пациентов с соответствующим диагнозом.Женщины в три раза чаще мужчин страдают ишемией без атеросклероза, которые ухудшает кровоток. В результате в исследовании их было всего 23%.При этом, у женщин на 38% был больше шанс испытать сильную боль в груди, по сравнению с мужчинами. Данный показатель сохранялся после учета других факторов: возраст, раса, результаты стресс-теста, прием лекарств, курение, диабет, высокое кровяное давление, предшествующий сердечный приступ, функция почек и общая функция сердца.