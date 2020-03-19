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30 минут музыки в день полезны для сердца

Музыкальная терапия

Прослушивание музыки на протяжении 30 минут в сутки укрепляет здоровье сердца. Исследование показало, что это особенно полезно для пациентов с эпизодами болей в грудной клетке после инфаркта.

Новое исследование ученых из Университета Белграда в Сербии предположило, что музыка в сочетании со стандартными видами терапии вроде лекарств является простым, доступным и эффективным средством снижения неприятных симптомов после инфарктов. Речь идет об эпизодах болей в грудной клетке, называемых постинфарктной стенокардией. Прослушивание 30-минутных музыкальных записей ежедневно существенно уменьшает уровень боли и тревожности, а значит, музыкальная терапия показана всем пациентам после инфаркта. Её особая ценность в том, что она не требует практически никаких материальных затрат.

Авторы исследования наблюдали за 350 пациентами, столкнувшимися с инфарктами и постинфарктной стенокардией в медицинском центре в Сербии. Половину произвольно отобрали для прохождения стандартного лечения, а вторая половина получала наряду с этим лечением и ещё и получасовые сеансы музыкальной терапии ежедневно. Именно в этой группе, где люди прослушивали по 9 30-секундных фрагментов тех или иных музыкальных произведений, отмечалось уменьшение уровня болей и тревожности.

Наблюдения продолжались в течение 7 лет. Музыкальная терапия было более эффективна, чем стандартное лечение в деле уменьшение тревожности и болевого дистресса. В целом, показатели тревожности уменьшились на одну треть, а уровень болей на 25%, по сравнению с группой, получавший только стандартное лечение, пишет Ommcom News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : музыкальная терапия, боли в сердце
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Италия сообщает о 475 новых случаях смерти от коронавируса - самое большое количество жертв за день
В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса
30 минут музыки в день полезны для сердца