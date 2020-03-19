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Микроорганы помогут в изучении воспалительных болезней

Воспалительные болезни

Ученые из США создали мультитканевую модель, позволяющую изучать связи между различными органами и иммунной системой. При этом используется специальная микрогидродинамическая платформа, насыщенная клетками человека. 

С помощью этой модели микроорганов эксперты Массачусетского института технологий смогли изучить роль циркулирующих иммунных клеток при язвенных колитах и других воспалительных болезнях. Также установлено, что метаболический субпродукт, генерируемый бактериями в кишечнике человека, играет важную роль при воспалительных расстройствах. Следовательно, можно эффективно атаковать эти хронические болезни пока что на стадии экспериментов с микроорганами. Но за ними могут последовать реальные клинические исследования. 

Новый подход излагается в журнале Cell Systems, с его помощью теоретически можно изучать и другие сложные болезни. Ученые получили возможность повышать или снижать уровень сложности заболевания в условиях полностью контролируемой среды. Работы над созданиями микроорганов (в тот момент моделей печени человека) ученые начали еще 20 лет назад. 

Данная система состояла из обработанных тканей печени человека, нанесенных на специальную матрицу. С ее помощью оценивалась токсичность лекарств. В последние годы ученые перешли на небольшие копии многих других органов человека с помощью так называемых микрофизиологических систем. Так, в 2018 была создана платформа, позволяющая отслеживать взаимодействия до 10 органов одновременно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : микроорганы, воспалительные болезни
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