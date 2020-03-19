Российские ученые расшифровали геном коронавируса
Об этом официально сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Ученые из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России секвенировали или определили последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК генома коронавируса SARS-CoV-2, взятого у заболевшего пациента с COVID-19. Вирусы во многом схожи.
Руководитель научно-исследовательского института Минздрава Дмитрий Лиознов пояснил, что генетический анализ поможет понять эволюцию нового вируса, определить динамику его распространения и возможную мутацию.
Информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов, необходимых для борьбы с коронавирусом.
Материал уже отправлен в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для разработки противовирусных лекарств.
Ранее МедикФорум писал, что американские генетики и биологи предложили создать геном человека, который мог бы использоваться для экспериментов, передает издание Science. В сообщении группы ученых отмечается примерная стоимость таких исследований: около млрд долларов США. Однако для начала исследований им будет достаточно первого транша в размере 100 млн долларов. Задумка ученых в том, чтобы составить геном как кубики, а не собирать готовые его части из существующего.
Оставить комментарий