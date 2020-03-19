19-03-2020 15:08 - В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей19-03-2020 14:47 - Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением19-03-2020 14:44 - Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных19-03-2020 14:40 - Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса19-03-2020 14:34 - Откровенно о коронавирусе: что пишут врачи в соцсетях19-03-2020 14:18 - Врачи рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии19-03-2020 14:13 - Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность19-03-2020 13:58 - Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску19-03-2020 13:53 - Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая19-03-2020 13:41 - В Иране после коронавируса выздоровела 103-летняя женщина19-03-2020 13:35 - Роспотребнадзор разъяснил, как вести себя в карантине19-03-2020 13:33 - Коронавирус существует, это не выдумки и не пропаганда19-03-2020 13:21 - Ухань не сообщает о новых случаях заражения коронавирусом, что дает надежду миру19-03-2020 13:17 - Микробиолог: большая часть жителей планеты переболеет коронавирусом19-03-2020 12:59 - 99% смертей от COVID-19 в Италии среди хронических пациентов

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

Об этом официально сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Ученые из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России секвенировали или определили последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК генома коронавируса SARS-CoV-2, взятого у заболевшего пациента с COVID-19. Вирусы во многом схожи.

Руководитель научно-исследовательского института Минздрава Дмитрий Лиознов пояснил, что генетический анализ поможет понять эволюцию нового вируса, определить динамику его распространения и возможную мутацию.

Информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Материал уже отправлен в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для разработки противовирусных лекарств.

Ранее МедикФорум писал, что американские генетики и биологи предложили создать геном человека, который мог бы использоваться для экспериментов, передает издание Science. В сообщении группы ученых отмечается примерная стоимость таких исследований: около млрд долларов США. Однако для начала исследований им будет достаточно первого транша в размере 100 млн долларов. Задумка ученых в том, чтобы составить геном как кубики, а не собирать готовые его части из существующего.
Теги : геном вируса
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Диетологи рассказали, как похудеть к лету
Ученые придумали, как можно использовать мидий в челюстно-лицевой хирургии
В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей