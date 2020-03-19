Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса
Китайские власти сообщили, что обнаружили существующий препарат, который оказался эффективным в борьбе с коронавирусом нового типа. Об открытии рассказал сотрудник министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь. Речь идет о препарате против новых штаммов гриппа под названием "Фавипиравир". Его производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical.
В Ухане был проведен эксперимент с участием 340 больных COVID-19. Все они излечились от коронавируса в среднем за 4 дня, принимая "Фавипиравир". Остальные инфицированные вылечивались в среднем за 11 дней. Также лекарство благотворно влияло на состояние легких, устраняя последствия коронавируса.
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