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Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса

Лекарство от коронавируса

Китайские власти сообщили, что обнаружили существующий препарат, который оказался эффективным в борьбе с коронавирусом нового типа. Об открытии рассказал сотрудник министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь. Речь идет о препарате против новых штаммов гриппа под названием "Фавипиравир". Его производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical.

В Ухане был проведен эксперимент с участием 340 больных COVID-19. Все они излечились от коронавируса в среднем за 4 дня, принимая "Фавипиравир". Остальные инфицированные вылечивались в среднем за 11 дней. Также лекарство благотворно влияло на состояние легких, устраняя последствия коронавируса.

Теги : коронавирус, пандемия, Китай, препарат, лекарство
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Украинский депутат заболел коронавирусом
Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые
Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса