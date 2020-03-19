Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса

В Ухане был проведен эксперимент с участием 340 больных COVID-19. Все они излечились от коронавируса в среднем за 4 дня, принимая "Фавипиравир". Остальные инфицированные вылечивались в среднем за 11 дней. Также лекарство благотворно влияло на состояние легких, устраняя последствия коронавируса.