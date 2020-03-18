Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории

«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», - сказал Кристиан Андерсен, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research и соответствующий специалист. Автор на бумаге.

«Мутации в RBD-части белка шипа и его отдельном остове, исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2», - сказал Андерсен.

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