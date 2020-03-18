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Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории

Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории

Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в прошлом году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19 и распространившуюся более чем в 70 других странах, является продуктом естественной эволюции, согласно опубликованным результатам. сегодня в журнале Nature Medicine.

Анализ общедоступных данных о последовательности генома из коронавируса SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован.
«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», - сказал Кристиан Андерсен, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research и соответствующий специалист. Автор на бумаге.
Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными о магистрали SARS-CoV-2 - общей молекулярной структуре. Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус в качестве патогена, он бы создал его из основы вируса, который вызывает болезнь. 

«Мутации в RBD-части белка шипа и его отдельном остове, исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2», - сказал Андерсен.

Возможный источник

Некоторые коронавирусы от панголинов, броненосецоподобных млекопитающих, обнаруженных в Азии и Африке, имеют структуру RBD, похожую на структуру SARS-CoV-2. Коронавирус из панголина мог быть передан человеку напрямую, либо через промежуточного хозяина - циветы, хорьки.

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Теги : коронавирус
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