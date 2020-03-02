Вирусолог раскрыл главное отличие ОРВИ от коронавируса
Симптомы коронавируса нового типа и острой респираторной вирусной инфекции очень схожи. Однако медики выделяют одно различие, которое позволяет им практически безошибочно идентифицировать болезнь. Об этом различии журналистам рассказал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
По его словам, ОРВИ в большинстве случаев сопровождается высокой температурой. А новый тип коронавируса не имеет такого симптома.
"От гриппа клинически отличить сложно. Единственное — высокая температура, скажем 39 градусов, не характерна для нового коронавируса", - сообщил Лукашев.
Также у больных коронавирусом всегда наблюдается только сухой кашель, поэтому медики сразу понимают, что у больного нет коронавируса, если у него наблюдается мокрый кашель.
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