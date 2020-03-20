В момент смерти человек осознает всё, что с ним происходит

Большинство людей, побывавших "на том свете" утверждают, что наблюдали за своей кончиной со стороны и даже слышали голоса медиков, которые констатировали их смерть. Примечательно, что участники исследования описывают это состояние по разному, однако все они утверждают, что испытывали в этот момент покой и удовлетворение.Ученые бы не поверили этим людям, если бы они в точности не пересказывали разговоры, которые вели врачи после их смерти. Более того, пациенты, пережившие клиническую смерть, могли описать внешность медиков, которые пытались их реанимировать.Оказалось, что клиническая смерть одинаково отражается на людям. Они возвращаются к жизни "позитивно преображенными". Жизнь таких людей наполняется новым смыслом.