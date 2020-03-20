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В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация

Италия борется с коронавирусом

Итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало интервью с хирургом из больницы в Бергамо, которая рассказала о критической ситуации в госпиталях страны из-за массовой заболеваемости коронавирусом. Женщина утверждает, что больным не хватает самых обычных средств помощи и препаратов.

"Мы переносим свой гнев на ногах. У нас нет инструментов, чтобы помочь всем, есть только средства защиты. У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца — конечно, ведь ты как врач не можешь оставить его умирать, — он смотрит на тебя. А как его интубировать? Трубка у тебя есть, а вот аппарата искусственной вентиляции легких нет. И что же?", - объяснила хирург.

"Перед возвращением домой я предупреждаю мужа, чтобы он держал детей от меня подальше. Иду в ванную, бросаю все в стирку, стою под душем 40 минут, драю себя с мылом. Потом надеваю маску, но все равно держусь подальше от детей", - пожаловалась медик.

"Мы говорим пациентам слова, которые их родные передают нам по телефону, отдаем им записки с сообщениями и рисунки внуков, которые нам приносят. Родным мы по телефону сообщаем об умерших. Мне пришлось говорить с двумя детьми пациента, которые живут далеко друг от друга. Они даже оплакать его не могли вместе. Не говоря уже о том, чтобы подержать его за руку, — даже мы не можем этого сделать. Они умирают одни, и в морг их везут завернутыми в пленку с дезинфицирующим средством", - рассказала врач, отметив, что многие из её коллег находятся на грани нервного срыва из-за переутомления и тревоги.
Теги : коронавирус, пандемия, Италия
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