20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции19-03-2020 22:51 - Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом19-03-2020 20:33 - Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса19-03-2020 20:15 - Врачи назвали общую черту жертв коронавируса19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями19-03-2020 17:26 - В Россию привезли еще 52 случая коронавируса

Как самому изготовить медицинскую маску

Изготовление медицинской маски

В России увеличивается число заболевших коронавирусом. Власти страны продолжают вводить меры против распространения опасного недуга. Медики же напоминают жителям страны о мерах профилактики и основных способах защиты от инфекции. Главные заветы врачей - регулярно мыть руки и носить медицинские маски в общественных местах. Но, чтобы дойти до аптеки из дома тоже нужна медицинская маска.

О том, как изготовить хорошую медицинскую маску, которая сможет защитить от инфекции, радио Sputnik рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. 

"Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом", - утверждает врач.

"В социальных сетях фигурируют видеорекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты", - добавил инфекционист.

"Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать "нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза", - пояснил Викулов.
Теги : коронавирус, медицинские маски, пандемия
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин
В момент смерти человек осознает всё, что с ним происходит
Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?