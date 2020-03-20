Как самому изготовить медицинскую маску

"Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом", - утверждает врач.

"В социальных сетях фигурируют видеорекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты", - добавил инфекционист.

"Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать "нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза", - пояснил Викулов.

О том, как изготовить хорошую медицинскую маску, которая сможет защитить от инфекции, радио Sputnik рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.