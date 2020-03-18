7 советов для защиты от коронавируса от врача из Италии

«Если мы хотим остановить вирус, нам в первую очередь нужно ограничить контакты с другими. Если ближайшие две недели все будут находиться дома, врачи получат хороший шанс остановить распространение вируса и взять ситуацию под контроль», - пояснила итальянский медик.

«Кто пренебрегает нашими рекомендациями, рано или поздно окажется в отделении неотложной помощи вместе с сотнями других. С таким наплывом мы не можем справиться», - заметила эксперт.

«Хорошо проинформированный человек в 99% случаев останется здоровым», - заявила врач.

«Не относитесь к коронавирусу легкомысленно, готовьтесь к волне заболеваемости. Больницы должны обеспечить необходимое количество персонала и техники, нужно призывать волонтеров, предупреждать людей», - посоветовала она.