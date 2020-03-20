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Хирургия - лучший выход при хронических болях из-за ишиаса

Ишиас

Исследование показало, что сталкивающиеся с хроническими болями при ишиасе пациенты могут получить максимальное преимущество от хирургических операций. С их помощью интенсивность боли сокращается более чем наполовину, чего не удается добиться никакими другими способами.

Канадские ученые доказали, что лучшим средством борьбы с хронической болью при ишиасе являются хирургические операции. Ишиас проявляет себя болью, распространяющейся вниз по ногам, она вызывается сдавливанием нервных окончаний в позвоночном канале из-за грыжи дисков. Иногда сдавливание седалищного нерва, проходящего через ягодицы и вниз по ногам, может провоцировать крайне резкую боль или ощущение жжения. В некоторых случаях появляется онемение и слабость в ногах. На данное расстройство приходится приблизительно от 5% до 10% всех случаев болей в нижней части спины.

К счастью, в большинстве случаев симптомы ишиаса улучшаются за несколько недель или месяцев без вмешательства хирургов. Но в ходе этого исследования ученые наблюдали за группой пациентов, у которых хронические боли не проходили. В течение 6 лет 128 жертв ишиаса в возрасте от 18 до 60 находились в сфере внимания исследователей. Половину из них произвольно отобрали для проведения дискэктомии, которая подразумевает удаление тканей, подвергающихся давлению в позвоночнике или корне нерва. Эта операция считается простой и неопасной. Вторая половина пациентов получала стандартное нехирургическое лечение, включая режим физических нагрузок, обезболивающие, а также физиотерапию и, порой, инъекции стероидов.

Итоги исследования показали, что треть пациентов из второй группы всё равно прошла в итоге через хирургические операции, поскольку их боль не исчезала. Хирургия заметно превосходила неинвазивные методы лечения пациентов с хронической болью при ишиасе. В частности, вероятность существенного улучшения их симптомов после хирургических операций увеличивалась на 70%, пишет UPI. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : хирургические операции, ишиас
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Хирургия - лучший выход при хронических болях из-за ишиаса
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