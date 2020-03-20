Будущее принесет больше тепловых волн и штормов
Глобальное потепление ухудшит погодные условия более сильно, чем это было принято считать. К такому выводу пришли исследователи.
Ныне существующая модель предсказания оценивает глобальное потепление в плане ураганов, тепловых волн и других погодных катаклизмов, однако получаемые данные недооценивают глубину проблемы. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном журналом Science Аdvances. Его авторы выяснили, что уже существующие сценарии развития глобального потепления на нашей планете делают тепловые волны на 80% более вероятными, а разного рода «мокрые катаклизмы» вроде штормов и цунами на 50% более вероятными. А это, в свою очередь, на 50% превышает предыдущие прогнозы.
Год за годом эксперты наблюдают рост числа экстремальных природных явлений, оказывающих заметное влияние на человека и все экосистемы. Поэтому ученые из Стэнфордского университета и обновили существующие прогнозы. Крайне важно предсказывать последствия глобального потепления, так как это поможет спасти огромное количество человеческих жизней. Выводы этого исследования анализируют климатические изменения и их связь с экстремальными погодными явлениями.
Хорошая новость заключается в том, что новые прогнозы могут помочь политикам, властям, ученым и всем тем, кто управляет рисками, объединить свои действия, чтобы принимать конкретные и взвешенные решения. Они должны быть направлены на борьбу с последствиями глобального потепления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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