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Страны вводят жесткий карантин - коронавирус уже создает проблемы для больниц во всем мире

Страны вводят жесткий карантин - коронавирус уже создает проблемы для больниц во всем мире

Главные улицы и автомагистрали оказались пустынными во многих частях света в субботу 21 марта, поскольку комендантский час и ограничения умножились перед лицом быстро распространяющегося коронавируса, который серьезно нагружает системы здравоохранения.

Шумные уличные площади затихли в Баварии - первый округ в Германии, который приказал людям оставаться дома. Разрешено ходить на работу, если нет возможности работать удаленно, покупать еду, посещать врача. 
Колумбия стала последней южноамериканской страной, объявившей о закрытии, и Шри-Ланка закрыла все скоростные автомагистрали для комендантского часа в выходные дни.

"Три американских штата с общим населением в 70 миллионов человек пытаются ограничить население, призывая оставаться дома. Калифорния объявила карантин в пятницу, а Нью-Йорк и Иллинойс должны были последовать этому в выходные. Коннектикут и Орегон готовились сделать то же самое на следующей неделе", - пишет МedicalХpress.

Нагрузка на больницы из-за коронавируса возрастает во всем мире

Больницы находятся под давлением, официальные лица во многих странах отчаянно пытаются предотвратить или, по крайней мере, ограничить повторение того, что произошло в Китае и на юге Европы. 

Напомним, что в начале года вспышка коронавируса захлестнула медицинские службы в китайском городе Ухань, а сейчас их количество заболевших достигает предела в Италии и Испании. Великобритания попросила 65 000 вышедших на пенсию медсестер и врачей вернуться на работу.

Ограничения на передвижение постепенно снимаются в Китае - страна пытается перезапустить экономику, не возвращая назад коронавирус.

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Теги : коронавирус
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