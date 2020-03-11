Как живет Италия на карантине: правила, полицейские патрули и штрафы
Яростный гул Рима перешел на шепот: во вторник 10 марта правительство Италии объявило карантин во всей стране, в надежде не стать следующим эпицентром распространяющейся эпидемии коронавируса сейчас, когда жизнь в Китае приближается к нормальной.
По данным итальянских властей гражданской защиты, число случаев заражения в Италии превысило 10 000 человек, а число смертей от вируса возросло до 631, по сравнению с 463 днем ранее.
Карантин и социальные ограничения, распространились на всю Италию. Полиция патрулирует кафе, чтобы убедиться, что владельцы держали клиентов на расстоянии 1 метра друг от друга в светлое время суток, а затем обеспечивают строгий порядок закрытия в 6 часов вечера.
«Это плохо. Люди терроризируются», - сказал Массимо Леонардо, который стоит за прилавком на рынке. - Я никогда не видел подобного».
У большинства коронавирус вызывает легкие или умеренные симптомы, но для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, он может вызвать потенциально смертельныеослажнения, включая пневмонию.
"Мы следуем правилам"Побудив многих из 62 миллионов человек в Италии остаться дома, правительство усугубило убытки для туристической индустрии страны, но локализация может повысить вероятность остановки распространения.
Карантин должен продлиться до 3 апреля, а нарушители рискуют получить до трех месяцев в тюрьме или штрафы в размере 206 евро ($ 225).
В Соаве, винодельческом городе, шумные улицы стали безлюдны. Владелец кафе Валентино Бонтури сказал, что он следил за тем, чтобы покупатели не сгруппировались, не давая им стоять у прилавков.
«Мы следуем правилам», - сказал он.
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