ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что коронавирус является глобальной пандемией. Распространение вируса в других странах дает право на глобальный пандемический статус.
ВОЗ объявила о чрезвычайном положенииВсемирная организация здравоохранения завершила экстренное совещание, объявив глобальную пандемию.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Первый случай передачи нового коронавируса от человека к человеку в США был подтвержден в Чикаго, по словам представителей здравоохранения штата и федерального правительства, поскольку правительства и корпорации в мире пытаются ограничить ущерб от быстро распространяющегося вируса», - сообщает WSJ.
WSJ отмечает, что пандемия коронавируса распространилась на 15 стран, причем передача вируса от человека человеку подтверждена за пределами США и Китая.
Медикфорум писал мнении Геннадия Онищенко относительно способов лечения новой инфекции.
Оставить комментарий