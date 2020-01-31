ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

ВОЗ объявила о чрезвычайном положении

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Первый случай передачи нового коронавируса от человека к человеку в США был подтвержден в Чикаго, по словам представителей здравоохранения штата и федерального правительства, поскольку правительства и корпорации в мире пытаются ограничить ущерб от быстро распространяющегося вируса», - сообщает WSJ.