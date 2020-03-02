Великобритания может закрыть города из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство рассматривает вопрос о закрытии городов на карантин в связи со вспышкой коронавируса в стране. По его словам, пока чиновников сдерживают социальные и экономические последствия, однако, если количество инфицированных будет увеличиваться, то власти будут вынуждены пойти на крайние меры и закрыть города.
Хэнкок рассказал, что британскими специалистами в области вирусологии были спрогнозированы самые худшие сценарии эпидемии коронавируса на территории страны. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, жертвами коронавируса могут стать около 500 тысяч британцев.
Хэнкок рассказал, что британскими специалистами в области вирусологии были спрогнозированы самые худшие сценарии эпидемии коронавируса на территории страны. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, жертвами коронавируса могут стать около 500 тысяч британцев.
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