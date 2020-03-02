Великобритания может закрыть города из-за вспышки коронавируса Артур Федоров 02-03-2020 04:57

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство рассматривает вопрос о закрытии городов на карантин в связи со вспышкой коронавируса в стране. По его словам, пока чиновников сдерживают социальные и экономические последствия, однако, если количество инфицированных будет увеличиваться, то власти будут вынуждены пойти на крайние меры и закрыть города.



Хэнкок рассказал, что британскими специалистами в области вирусологии были спрогнозированы самые худшие сценарии эпидемии коронавируса на территории страны. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, жертвами коронавируса могут стать около 500 тысяч британцев.