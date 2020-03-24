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Ученые раскрыли механизм, способствующий метастазированию рака

Раскрыт механизм, способствующий метастазам
Чтобы попасть в другие органы и распространить метастазы, опухолевые клетки, которые отделяются от основной, должны создавать «метастатическую нишу». Ученые из Немецкого центра исследования рака и Исследовательского института в Хайдельберге, Германия обнаружили, что некоторые раковые клетки стимулируют клетки соединительной ткани в своей области, высвобождая передатчики, способствующие метастазированию. Это открытие играет ключевую роль в понимании того, как возникают опасные метастазы.

Многие раковые клетки умирают до того, как им удается закрепиться в других тканях и образовывать метастазы. Мигрирующие раковые клетки могут выжить, только если им удастся манипулировать клетками в их новой среде, чтобы создать метастатическую нишу.

Тордур Оскарссон и его команда исследуют возникновение этой метастатической ниши. Ученые обнаружили, что отделенные опухолевые клетки высвобождают две воспалительные сигнальные молекулы, известные как интерлейкины, которые стимулируют фибробласты в легком для высвобождения еще двух воспалительных сигнальных молекул: CXCL9 и CXCL10. В свою очередь, они прикрепляются к молекуле рецептора, которую несут несколько агрессивных мигрирующих раковых клеток на своей поверхности, становясь важным шагом в процессе врастания при метастазировании.

В рамках эксперимента ученым удалось предотвратить метастазирование в легких мышей за счет использования ингибитора, который блокировал молекулу рецептора на раковых клетках.
Теги : рак, метастазы
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