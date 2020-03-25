Антибиотики или наносеребро?
Помимо высокой эффективности у антибиотиков оказался еще один огромный плюс – высокая стоимость, поэтому фармацевтические компании имели возможность получать сверх прибыли. На начальном этапе, главными конкурентами антибиотиков были препараты на основе серебра, ведь его антибактериальные свойства известны более трех тысяч лет, но транснациональные производители антибиотиков приложили массу сил на дискредитацию лечебных средств с серебром. Хотя, даже сам изобретатель пенициллина - Флеминг, предупреждал о возможных неожиданных последствиях.
Так все и вышло. Из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы получили «супермикробы». Эти микробы очень трудно убить. Пугает то, что со временем они могут размножаться, что приведет к увеличению смертности населения. По пессимистичному прогнозу медиков, к 2050 году такие бактерии будут убивать по 10 млн человек в год по всему миру. Надо признать - с каждым годом, антибиотики все меньше справляются со своей задачей, при этом цена на них уверенно растет.
Пришло время делать осознанный выбор и искать альтернативные способы борьбы с вредными микробами. В современном мире важна не только быстрота действия препаратов на патогенные микробы, но и невозможность приспособиться и выработать устойчивость. К таким препаратам можно отнести современный препарат с наносеребром – «Витаргол» БАД.
Серебро входит в состав организма человека. Повышенным содержанием серебра отличаются мозг, железы внутренней секреции, печень, почки. В настоящее время серебро рассматривается как микроэлемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма, в том числе и для нормальной работы иммунной системы.
Как работает наносеребро «Витаргол»?
«Витаргол» (наносеребро) эффективно улучшает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, способствует скорейшему выздоровлению и реабилитации организма после болезни. Препарат обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами, в том числе к устойчивым микроорганизмам. Наносеребро способно как уничтожать вредные бактерии, грибы, так и препятствовать их размножению.
Оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный эффекты. Применяется для повышения неспецифических факторов защиты организма при неосложненных острых инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям. Может применяться в комплексной терапии простудных заболеваний для облегчения их течения и снижения вероятности осложнений.
Уникальные характеристики коллоидного серебра - отсутствие привыкания к нему микроорганизмов и безопасность применения, что делает этот продукт дополнительным в комплексных программах лечения различных воспалительных процессов в организме. Является безопасным для человека и животных.
Чем отличаются растворы наносеребра друг от друга? Как выбрать?
Препараты наносеребра и инновационное наносеребро «Витаргол» сильно отличаются между собой по содержанию несгораемых примесей. В инновационном «Витарголе» содержание примесей не превышает 1 %. Содержание примесей в других препаратах может превышать 15 %. Скорее всего это связано с различием в технологиях получения и с качеством используемого сырья. Повышенное содержание примесей негативно сказывается на стабильности и сохранности раствора препарата и на его токсичности.
Кроме того, доказана зависимость антимикробной активности препарата от размера частиц серебра в нем. Чем меньше частицы, тем быстрее они действуют против болезнетворных микробов и вирусов.
Наносеребро принято измерять в ppm. Ppm – это концентрация серебра, выраженная в частицах на миллион. К примеру, раствор в 5 ppm способен уничтожить любые патогенные (вызывающие инфекции) бактерии, препарат «Витаргол» (наносеребро) содержит 800 ppm. Это абсолютный рекордсмен среди препаратов наносеребра.
За счет наночастиц серебра и высокой концентрации, «Витаргол» при приеме дозируется каплями (1-2 капли на 30-50 мл воды, прием 1 раз в день), у американского аналога препарата NSP концентрация всего 20 PPM, поэтому дозируется препарат ложками, рекомендуется несколько приемов в день.
Сегодня можно найти и отечественное наносеребро, но оно обычно имеет концентрацию не выше 30-100 ppm. При этом цена на отечественное и американское наносеребро может достигать несколько тысяч за один флакон.
Принцип работы коллоидного серебра в организме.
Наночастицы серебра блокируют дыхательные ферменты, при помощи которых бактерии обеспечивают свою жизнедеятельность. То есть коллоидное серебро не является препаратом, которое убивает бактерии как, например, антибиотик, оно способствует отмиранию бактерий и снижает их возможность к репродукции, создавая среду, которая делает невозможным выживание и размножение болезнетворных микробов. Важно, что при этом наносеребро не убивает живые клетки. Было выявлено, что патогенная микрофлора намного более чувствительна к наносеребру, чем непатогенная. Таким образом, коллоидное серебро является безопасным для человека, рептилий, растений и всех многоклеточных живых существ.
Что говорит Наука о безопасности и побочных эффектах наносеребра?
В интернете можно прочитать много страшилок о необратимых последствиях после потребления наносеребра. Наиболее распространенным является аргирия, при которой кожа превращается в голубовато-серый цвет и этот процесс необратим.
На самом деле, наносеребро действительно может вызвать аргирию. Но из буквально миллионов пользователей наносеребра на планете Земля сегодня зафиксировано только десяток случаев аргирии в медицинской литературе.
Аргирия — это очень редкое состояние, которое наступает при накоплении серебра в организме свыше 0,8 грамма в результате потребления некачественных продуктов, сделанных в домашних условиях, содержащих слишком крупные частицы и с добавлением солей серебра. Чтобы накопить 1 грамм, нужно выпить как минимум 100 литров сверхконцентрированного коллоидного серебра. Вряд ли кто-то будет столько производить, а тем более покупать и пить. Есть несколько клинических случаев наступления аргирии после использования коллоидного серебра. В одном случае женщина, которая потребляла 1 литр в день в течение 4 лет. В другом случае — звезда СМИ Пол Карасон из Калифорнии, который использовал дешевое самодельное коллоидное серебро по 10-20 унций (до 0,5 л) в день на регулярной основе более 6 лет прежде чем испытал окрашивание кожи.
Аргирия почти так же редка, как и каротинемия (оранжевый цвет кожи) — состояние, которые вызывает чрезмерное употребление моркови. Но почему-то это никого не пугает.
Противопоказания
Аллергических реакций на наносеребро практически не бывает (кроме людей чья деятельность напрямую связана с повышенными концентрациями этого металла), так как его формула очень проста, здесь кроме взвешенных мельчайших частиц серебра ничего нет. При аллергических реакциях на серебряные украшения причиной могут быть примеси никеля, которые содержатся в ней.
Важно рассказать о реакции Яриша-Герксгеймера — это временное ухудшении симптомов больных в начале приема наносеребра. А происходит это в результате интоксикации организма в результате быстро погибших в большом количестве плохих бактерий. Проявляются эти последствия в виде повышенной утомляемости, напоминающей симптомы гриппа и вирусных инфекций. В таком случае лучше временно отменить прием серебра до улучшения состояния.
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