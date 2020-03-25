Высокий уровень железа в легких грозит астмой
В условиях эпидемии коронавируса развитие легочных болезней особенно опасно. Они намного ухудшают прогноз течения болезни.
Скопления железа в легких связаны с ухудшением симптомов астмы и снижением лёгочного функционала. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ньюкасла, чья работа опубликована European Respiratory Journal. В исследование включена база данных образцов, взятых у пациентов с астмой, а также у лабораторных мышей. Впервые предпринята попытка продемонстрировать связь между скоплениями железа в лёгочных клетках и тканях и тяжестью течения астмы. Эксперименты показали, что железо в легких вызывает реакцию иммунной системы, которая типична при астме и приводит к ухудшению течения болезни.
Эта реакция сопровождается увеличением выработки слизи и рубцеванием лёгких, что сужает воздушные проходы и затрудняет дыхание. Органы и ткани человека нуждаются в притоке кислорода и нормальной активности ферментов, но инфекции в организме должны потреблять железо для того, чтобы развиваться. Из-за этого иммунная система находит способы спрятать минералы железа внутри клеток, где инфекции не могут до них добраться. Это приводит к скоплениям железа в клетках и тканях близлежащих органов.
Используя комбинацию образцов от пациентов с астмой и экспериментальные модели, исследователи определили, как уровень железа в клетках влияет на тяжесть развития болезни. Они собирали образцы клеток дыхательных путей с помощью биопсии и бронхоскопа. Выяснилось, что показатели железа за пределами клеток лёгких ниже у астматиков, чем у здоровых людей. Уровень железа также намного ниже у тяжёлых астматиков, чем у умеренных. А вот количество железа внутри клеток лёгких была выше у умеренных и тяжелых пациентов с астмой, по сравнению со здоровыми людьми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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