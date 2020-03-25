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Карантин может подождать: Швеция идет своим путем в борьбе с коронавирусом

Карантин может подождать: Швеция идет своим путем в борьбе с коронавирусом

Большая часть Европы жестко заперта на карантине в стремлении обуздать распространение коронавируса COVID-19, но Швеция придерживается более мягкой линии, оставляя открытыми начальные школы, рестораны и бары, поощряя людей выходить на улицу, чтобы вдохнуть воздуха.

«Возьмите на себя ответственность»

Премьер-министр Стефан Лофвен в воскресной речи по телевидению призвал людей «взять на себя ответственность», следовать рекомендациям правительства.
К ним относятся: если возможно работать дома, оставаться дома, если вы чувствуете себя плохо, дистанцируйтесь от общества, если вы принадлежите к группе риска или старше 70 лет, старайтесь свести социальные контакты к минимуму и не покидайте дома.

Органы здравоохранения призвали людей пересмотреть поездки и не навещать родственников на Пасху. Но для многих жизнь близка к нормальной.
Бары и рестораны были переполнены в выходные дни, а городские автобусы Стокгольма забиты в час пик, несмотря на рекомендации по дистанционированию.

Мнение экспертов

На жаркие дебаты в СМИ по поводу явно смягченной реакции на пандемию коронавируса, шведские политики отвечают, что правительство будет полагаться на экспертов из "Агентства общественного здравоохранения страны".

В понедельник бывший государственный эпидемиолог Швеции и нынешний советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Йохан Гизеке призвал шведов выйти и насладиться весенним солнцем.
«Отойдите на метр друг от друга. Не обнимайте соседа. Принесите термос и сядьте на скамейку в парке», - сказал Гизеке на утреннем шоу телекомпании SVT.

По количеству заявленных случаев Швеция, похоже, не в самой худшей ситуации после объявления о пандемии коронавируса.
Во вторник Швеция сообщила о 2272 подтвержденных случаях нового коронавируса, в то время как Норвегия и Дания о 2566 и 1577 случаях соответственно.

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Теги : коронавирус, карантин
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Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство
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