Карантин может подождать: Швеция идет своим путем в борьбе с коронавирусом
Большая часть Европы жестко заперта на карантине в стремлении обуздать распространение коронавируса COVID-19, но Швеция придерживается более мягкой линии, оставляя открытыми начальные школы, рестораны и бары, поощряя людей выходить на улицу, чтобы вдохнуть воздуха.
«Возьмите на себя ответственность»Премьер-министр Стефан Лофвен в воскресной речи по телевидению призвал людей «взять на себя ответственность», следовать рекомендациям правительства.
К ним относятся: если возможно работать дома, оставаться дома, если вы чувствуете себя плохо, дистанцируйтесь от общества, если вы принадлежите к группе риска или старше 70 лет, старайтесь свести социальные контакты к минимуму и не покидайте дома.
Органы здравоохранения призвали людей пересмотреть поездки и не навещать родственников на Пасху. Но для многих жизнь близка к нормальной.
Бары и рестораны были переполнены в выходные дни, а городские автобусы Стокгольма забиты в час пик, несмотря на рекомендации по дистанционированию.
Мнение экспертовНа жаркие дебаты в СМИ по поводу явно смягченной реакции на пандемию коронавируса, шведские политики отвечают, что правительство будет полагаться на экспертов из "Агентства общественного здравоохранения страны".
В понедельник бывший государственный эпидемиолог Швеции и нынешний советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Йохан Гизеке призвал шведов выйти и насладиться весенним солнцем.
«Отойдите на метр друг от друга. Не обнимайте соседа. Принесите термос и сядьте на скамейку в парке», - сказал Гизеке на утреннем шоу телекомпании SVT.
По количеству заявленных случаев Швеция, похоже, не в самой худшей ситуации после объявления о пандемии коронавируса.
Во вторник Швеция сообщила о 2272 подтвержденных случаях нового коронавируса, в то время как Норвегия и Дания о 2566 и 1577 случаях соответственно.
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