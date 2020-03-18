Мэр Нью-Йорка заявил о возможном запрете выходить на улицу для 8,6 миллионов жителей
Во вторник мэр Нью-Йорка заявил, что 8,6 миллиона жителей города должны подготовиться к необходимости оставаться дома в любой момент в течение следующих 48 часов, чтобы помочь сдержать пандемию коронавируса.
Билл де Блазио сказал журналистам, что решение не было принято, но жители Нью-Йорка могут вскоре быть ограничены в рамках своих домов и квартир, за исключением экстренных случаев.
«Я думаю, что все жители Нью-Йорка должны быть готовы прямо сейчас к возможности« укрытия на месте. Мы должны прийти к такому решению в ближайшие 48 часов», - сказал мэр.
США готовится к тотальному карантину и комендантскому часуЕго комментарии прозвучали на следующий день после того, как мэр Сан-Франциско объявил о приказе «оставаться на месте», ограничивающем миллионы жителей Калифорнии своими домами, за исключением "основных нужд". В понедельник губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи объявил, что он ограничивает перемещения жителей штата в попытке сдержать вспышку коронавируса.
В частности, он сказал, что «все несущественные и не экстренные поездки» между 8:00 вечера и 5:00 утра «не приветствуются».
Де Блазио сказал, что любое решение о Нью-Йорке будет принято в консультации с губернатором штата Эндрю Куомо. Рестораны и бары мегаполиса были закрыты на этой неделе, за исключением доставок, система крупных государственных школ города объявила о прекращении занятий на неопределенный период. Чиновники делают все возможное, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19.
Коронавирус унес семь жизней в Нью-Йорке, число подтвержденных случаев - 814.
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