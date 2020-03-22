Как за месяц Италию трансформировал коронавирус

«Все под контролем», - сказал премьер-министр Джузеппе Конте в стране после первого карантина.

Резкая смена координат из-за коронавируса

«Необходимо прекратить всю экономическую деятельность, все должны оставаться дома», - сказал на этой неделе вице-президент группы Красного Креста прибывшей для помощи в Италию Сунь Шуопенг.