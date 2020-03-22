Как за месяц Италию трансформировал коронавирус
Месяц назад отставной 78-летний итальянский строитель стал первым человеком в Европе, который умер от нового коронавируса. Жизнь в Италии казалась нормальной - кафе и бары полны, туристические места переполнены, но все изменилось буквально за две недели.
Смерть отставного строителя под Падуей сопровождалась неуклонным ростом числа случаев, что побудило правительство изолировать группу городов в этом районе.
«Все под контролем», - сказал премьер-министр Джузеппе Конте в стране после первого карантина.
Он надеялся остановить тревогу по поводу распространения коронавируса на итальянской земле. Его уверенность оказалась преждевременной. Немногие в Италии понимали четыре недели назад, что смерть строителя, Адриано Тревизана, стала поворотным моментом для страны, которая сегодня борется с сотнями новых смертей каждый день и неуклонно растущим количеством инфицированных.
Резкая смена координат из-за коронавирусаВ Риме улицы были забиты движением, туристы бродили по форуму и бросали монеты в фонтан Треви, кипели кофейни и пиццерии, а местные жители продолжали жаловаться на мусорные баки. Теперь улицы по всей Италии пусты, движение отсутствует, большинство предприятий закрыто, и 60 миллионам жителей Италии было приказано оставаться дома. Но даже этого недостаточно. Региональные лидеры на севере, эпицентре коронавируса, призвали Конте подключить армию, заявив, что иначе болезнь будет продолжать распространяться.
«Необходимо прекратить всю экономическую деятельность, все должны оставаться дома», - сказал на этой неделе вице-президент группы Красного Креста прибывшей для помощи в Италию Сунь Шуопенг.
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