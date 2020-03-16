Премьер-министр России предлагает ввести 14-дневный карантин
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым ввести повсеместный 14-дневный карантин из-за распространения коронавируса нового типа в стране. Об этом глава правительства сообщил на последнем заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и штаб, который был создан, и комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации", - сообщил Мишустин.
Также глава кабмина призвал сократить количество массовых мероприятий любой направленности (спортивных, деловых и общественных).
"Ситуация развивается непросто в мире, по неблагоприятному сценарию, то есть в мире уже более 145 тысяч заболевших. И ситуация в большинстве стран достаточно сложная", - подчеркнул премьер-министр.
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