Премьер-министр России предлагает ввести 14-дневный карантин

"Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и штаб, который был создан, и комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации", - сообщил Мишустин.

"Ситуация развивается непросто в мире, по неблагоприятному сценарию, то есть в мире уже более 145 тысяч заболевших. И ситуация в большинстве стран достаточно сложная", - подчеркнул премьер-министр.

Также глава кабмина призвал сократить количество массовых мероприятий любой направленности (спортивных, деловых и общественных).