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Здоровье человека обычно зависит от его образования

Как образование влияет на здоровье
Учёные из Университета Бристоля пришли к выводу, что люди с высшим образованием менее подвержены возникновению инсультов и инфарктов. Также исследователи считают, что каждые три года, потраченные на образование, уменьшают индекс массы тела и артериальное давление.

Учёные смогли определить только 50% этой связи. Статистика показывает, что более образованные люди не курят, либо курят значительно меньше. Из этого и вытекают положительные эффекты. Остальные 50% взаимосвязи образования и здоровья до сих пор неизвестны.
Теги : образование, здоровье, артериальное давление, курение
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