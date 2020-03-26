Здоровье человека обычно зависит от его образования
Учёные из Университета Бристоля пришли к выводу, что люди с высшим образованием менее подвержены возникновению инсультов и инфарктов. Также исследователи считают, что каждые три года, потраченные на образование, уменьшают индекс массы тела и артериальное давление.
Учёные смогли определить только 50% этой связи. Статистика показывает, что более образованные люди не курят, либо курят значительно меньше. Из этого и вытекают положительные эффекты. Остальные 50% взаимосвязи образования и здоровья до сих пор неизвестны.
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