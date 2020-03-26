Фрагмент бактериального белка убивает клетки легких при легочном фиброзе
Фрагмент бактериального белка вызывает гибель легочной ткани при легочном фиброзе, таинственном заболевании, поражающем миллионы людей во всем мире. Такие данные были обнаружены в исследовании, проведенном учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Университета Ми в Японии. Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.
«Мы обнаружили любящие соли бактерии в легких пациентов с легочным фиброзом, и эти бактерии выделяют пептид, маркирующий клетки легких, с которыми соприкасается», - рассказывает профессор микробиологии и наук о животных Иллинойсского университета Исаак Канн.
Предыдущие исследования показали, что некоторые бактерии, такие как штаммы Halomonas, Staphylococcus и Streptococcus, быстро размножаются в легких пациентов с фиброзом, вероятно, в результате большого количества соли в слизистой оболочке.
Ученые обнаружили небольшой пептид, секретируемый Staphylococcus nepalensis, который быстро убивает клетки легких. Ему дали название корисин. Он находится в белке, который сам по себе опасности не представляет. Теперь ученые надеются обнаружить фермент, который вычленяет корисин из крупного белка, заставляя работать против организма.
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