Фрагмент бактериального белка убивает клетки легких при легочном фиброзе

«Мы обнаружили любящие соли бактерии в легких пациентов с легочным фиброзом, и эти бактерии выделяют пептид, маркирующий клетки легких, с которыми соприкасается», - рассказывает профессор микробиологии и наук о животных Иллинойсского университета Исаак Канн.

Фрагмент бактериального белка вызывает гибель легочной ткани при легочном фиброзе, таинственном заболевании, поражающем миллионы людей во всем мире. Такие данные были обнаружены в исследовании, проведенном учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Университета Ми в Японии. Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.Предыдущие исследования показали, что некоторые бактерии, такие как штаммы Halomonas, Staphylococcus и Streptococcus, быстро размножаются в легких пациентов с фиброзом, вероятно, в результате большого количества соли в слизистой оболочке.Ученые обнаружили небольшой пептид, секретируемый Staphylococcus nepalensis, который быстро убивает клетки легких. Ему дали название корисин. Он находится в белке, который сам по себе опасности не представляет. Теперь ученые надеются обнаружить фермент, который вычленяет корисин из крупного белка, заставляя работать против организма.