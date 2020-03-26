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Фрагмент бактериального белка убивает клетки легких при легочном фиброзе

В фиброзе легких виноват фрагмент бактериального белка
Фрагмент бактериального белка вызывает гибель легочной ткани при легочном фиброзе, таинственном заболевании, поражающем миллионы людей во всем мире. Такие данные были обнаружены в исследовании, проведенном учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Университета Ми в Японии. Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

«Мы обнаружили любящие соли бактерии в легких пациентов с легочным фиброзом, и эти бактерии выделяют пептид, маркирующий клетки легких, с которыми соприкасается», - рассказывает профессор микробиологии и наук о животных Иллинойсского университета Исаак Канн.


Предыдущие исследования показали, что некоторые бактерии, такие как штаммы Halomonas, Staphylococcus и Streptococcus, быстро размножаются в легких пациентов с фиброзом, вероятно, в результате большого количества соли в слизистой оболочке.

Ученые обнаружили небольшой пептид, секретируемый Staphylococcus nepalensis, который быстро убивает клетки легких. Ему дали название корисин. Он находится в белке, который сам по себе опасности не представляет. Теперь ученые надеются обнаружить фермент, который вычленяет корисин из крупного белка, заставляя работать против организма.
Теги : фиброз легких, бактерии
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